بلدية صيدا: لدينا ملء الثقة برؤساء الدوائر والأقسام والموظفين وفوج الإطفاء والشرطة

صدر عن بلدية صيدا البيان التالي :لا ترشق بالحجارة إلا الشجرة المثمرة .جملة من الافتراءات تتعرض لها بلدية صيدا منذ فترة لتنال من سمعة وعمل وانجازات رئيس وأعضاء المجلس البلدي، إضافة الى رؤساء الدوائر والموظفين والعمال فيها .وعليه فإن بلدية صيدا يهمها أن توضح التالي :إن ما تم انجازه خلال احدى عشرة سنة من عمل المجلس البلدي الحالي من مشاريع وتقديمات لم تشهده بلدية صيدا منذ تأسيسها . القاصي والداني يعرف انه لدى بلدية صيدا ورئيسها الشجاعة في مواجهة الصعاب وتحدي الازمات وتحويلها الى فرص، ولم تتخلى يوما من الايام عن واجباتها تجاه أهلنا في صيدا والجوار .إن بلدية صيدا بكافة أقسامها ورؤسائها وعمالها وموظفيها وشرطتها وفوج اطفائها هم فوق الشبهات والافتراءات ولدينا ملء الثقه بهم جميعا. كما لدينا كل الشجاعة لنقول للمذنب والمخطىء أنك مخطىء وتؤخذ الاجراءات القانونية بحقه، وقد فعلنا ذلك من قبل .ان الدوائر المالية والهندسيه والاداريه وشؤون الموظفين في البلديه يعملون ضمن الأطر القانونية وبمراقبة ومتابعة دائمة من الجهات المختصه، واننا نشيد بجهودهم وعملهم لما فيه مصلحة البلدية ومدينة صيدا وأهلها.ان ما يجري في وطننا لبنان من كارثه حقيقيه تجعلنا بأمس الحاجة الى التعاون مع كل المخلصين والغيورين على حماية المدينة وانمائها بعيدا عن المصالح الشخصيه الضيقه، لنكون جميعا امام اهلنا في هذه الظروف الصعبة.كما ان بلدية صيدا كانت ولا زالت ابوابها مفتوحة لأهلها ومواطنيها .