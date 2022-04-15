لبنان

غرس الصليب الرابع عشر على إحدى تلال القليعة

Lebanon 24
15-04-2022 | 08:40
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 قام عدد من شباب بلدة القليعة- قضاء مرجعيون، وكما جرت العادة في كل عام يوم الجمعة العظيمة قبل عيد الفصح المجيد، بغرس صليب عملاق، على إحدى تلال البلدة.

يذكر أنه الصليب الرابع عشر الذي يغرسه شباب البلدة على تلالها المشرفة على نهر الليطاني، واعدين بأنه "لن يكون الاخير".

الصليب العملاق يبلغ طوله ال9 امتار، ووزنه حوالى ال250 kg مصنوع من الحديد. نقل بواسطة رافعة الى اقرب نقطة ممكنة، ومن بعدها نقل على الاكتاف الى مكان غرسه.
المصدر: الوكالة الوطنية
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