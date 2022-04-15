لبنان

"مرشح" يثير بلبلة داخل مسجد.. ماذا فعل؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-04-2022 | 09:02
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لوحظ، اليوم خلال صلاة الجمعة، دخول مُرشح إلى مسجد في إقليم الخروب، وخلفه حشدٌ من الأشخاص والمرافقين.
وأثار هذا المشهد امتعاضاً بين بعض الأشخاص الذين انتقدوا ما وصفوه بـ"العراضة الانتخابية" داخل المسجد.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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