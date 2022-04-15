"مرشح" يثير بلبلة داخل مسجد.. ماذا فعل؟

لوحظ، اليوم خلال صلاة الجمعة، دخول مُرشح إلى مسجد في إقليم الخروب، وخلفه حشدٌ من الأشخاص والمرافقين.

وأثار هذا المشهد امتعاضاً بين بعض الأشخاص الذين انتقدوا ما وصفوه بـ"العراضة الانتخابية" داخل المسجد.