لبنان

توقيف أشخاص في الجديدة وعمشيت

Lebanon 24
15-04-2022 | 09:48
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجديدة - المتن السوريين (زر) و (ع.ج) و (ع.ح) لتأليفهم عصابة سرقة سيارات، وتعاطي المخدرات وتجول دون أوراق قانونية، وبيع السيارات المسروقة. كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة عمشيت ــــ جبيل كلاًّ من السوري (ف.ك) والمواطنين (ع.م) وشقيقه (م.م) لإقدام الأول والثالث على تعاطي المخدرات، تجول الأول والثاني دون أوراق قانونية، وحيازة مسدس دون ترخيص، ولمحاولتهم نقل سيارة مسروقة من المنطقة المذكورة باتجاه البقاع لصالح أحد تجار السيارات المسروقة.
 
بوشر التحقيق مع الموقُوفِين بإشراف القضاء المختص.
 
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