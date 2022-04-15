لبنان

بعد دهس أحد نابشي النفايات في مطمر الجديدة.. بيان توضيحي عن بلدية بيروت

Lebanon 24
15-04-2022 | 10:35
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 أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان "عطفا على الخبر المتداول والمتضمن كلاما مغلوطا منسوبا لمحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود في ما يتعلق بوفاة أحد نابشي النفايات في مطمر الجديدة وتوقف عمليات رفع النفايات، يهم دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن توضح للرأي العام أن الآلية التي دهست أحد نابشي النفايات في مطمر الجديدة ليست تابعة لبلدية بيروت، بل هي لشركة رامكو، وأن الشخص الذي تم دهسه في مطمر الجديدة ما زال على قيد الحياة لغاية اللحظة، ونتمنى لله الشفاء العاجل، لذلك اقتضى التوضيح".
المصدر: الوكالة الوطنية
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