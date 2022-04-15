إشكال وسقوط جريح في بخعون

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن حصول إشكال وسقوط جريح في بلدة بخعون - الضنية، عند محلة راس القدام. وقد توجهت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان.