لبنان

إشكال وسقوط جريح في بخعون

Lebanon 24
15-04-2022 | 10:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن حصول إشكال وسقوط جريح في بلدة بخعون - الضنية، عند محلة راس القدام. وقد توجهت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان.
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بخعون

إشكال

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