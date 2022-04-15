بعد حادثة اطلاق النار على كلب.. وزير الزراعة يتحرك

غرد وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن عبر "تويتر" قائلاً: "تابعنا جريمة إطلاق نار دون رحمة على كلب في بلدة كامد اللوز، وبناء عليه اجريت اتصالاً بالمدعي العام البيئي، الذي بدوره سيوجه الجهات المختصة لأخذ الإجراءات المناسبة، وليتحمل كل مواطن عواقب أفعاله. وندعو جميع المعنيين للتشدد مع هذه الأفعال الغير مقبولة على المستويين الانساني والحضاري".

تابعنا جريمة إطلاق نار دون رحمة على كلب في بلدة كامد اللوز، وبناء عليه اجريت اتصالاً بالمدعي العام البيئي، الذي بدوره سيوجه الجهات المختصة لأخذ الإجراءات المناسبة، وليتحمل كل مواطن عواقب أفعاله

وندعو جميع المعنيين للتشدد مع هذه الأفعال الغير مقبولة على المستويين الانساني والحضاري — Abbas AL Hajj Hassan (@Abbas_h_hasan) April 15, 2022