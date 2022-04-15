لبنان

بعد حادثة اطلاق النار على كلب.. وزير الزراعة يتحرك

Lebanon 24
15-04-2022 | 10:50
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 غرد وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن عبر "تويتر" قائلاً: "تابعنا جريمة إطلاق نار دون رحمة على كلب في بلدة كامد اللوز، وبناء عليه اجريت اتصالاً بالمدعي العام البيئي، الذي بدوره سيوجه الجهات المختصة لأخذ الإجراءات المناسبة، وليتحمل كل مواطن عواقب أفعاله. وندعو جميع المعنيين للتشدد مع هذه الأفعال الغير مقبولة على المستويين الانساني والحضاري".
 
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