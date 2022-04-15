لبنان

رئيس نقابة مكاتب السوق: للاستعداد لاعتصام مركزي قريبا

Lebanon 24
15-04-2022 | 11:03
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دعا رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور، في بيان، مكاتب السوق إلى "رفع مستوى الجهوزية والاستعداد لاعتصام مركزي سوف يتحدد زمانه ومكانه في الأيام المقبلة"، وطلب من المديرية العامة للأمن العام "حسب الصلاحية اجراء تحقيق عن اسباب اقفال مرفق عام وتحديدا هيئة ادارة السير والاليات والمركبات بخاصة بعد صدور بيان عن هيئة ادارة السير يكذب بيان سبب الاقفال عبر وسائل الاعلام"، وسأل: "هل اضراب مطالب للموظفين يسمح باقفال ابواب الادارة من دون عقوبات مسلكية؟".
 
ووجه نداء إلى مكاتب السوق "للمؤازرة وتجهيز حضورهم في اعتصام مركزي ضمنه اعلان مؤتمر صحافي من اجل كشف كل الحقيقة من وراء اقفال مراكز هيئة ادارة السير والفروع التابعة لها".
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