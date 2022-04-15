لبنان

بعد قرار سحب بعض منتجات "Kinder Surprise"... هذا ما أعلنته وزارة الاقتصاد

Lebanon 24
15-04-2022 | 11:27
A-
A+
Doc-P-942623-637856442494071022.jpg
Doc-P-942623-637856442494071022.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت وزارة الاقتصاد البيان الآتي:
 
عطفاً على الاشعار الاوروبي المتعلق بسحب بعض منتجات  Kinder Surprise “كندر” من بعض الاسواق الاوروبية ،
تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة انها باشرت منذ اكثر من اسبوع بمتابعة الموضوع وذلك كالتالي:
١- تم التأكد من الشركة الوكيلة في لبنان للعلامة التجارية كندر انها توقفت عن استيراد الصنف موضوع الاشعار منذ اكثر من سنة. 
٢- قامت فرق من مراقبي مديرية حماية المستهلك بالكشف على مستودعات بعض الشركات المستوردة التي تقوم باستيراد هذه العلامة التجارية من الاسواق العالمية بطريقة الاستيراد الموازي parallel import حيث تم حجز كميات من البضاعة لحين التثبت من انها غير معنية مباشرة بالاشعار لناحية رقم الطبخة وبلد المنشأ. 
٣- جال مراقبو الوزارة على بعض نقاط البيع للتثبت من عدم عرض الصنف المذكور وتم حجز كميات من العلامة التجارية نفسها وارسال عينات الى المختبرات للتأكد من مطابقتها مع المواصفات المعنية .


 ان وزارة الاقتصاد والتجارة اذ تؤكد على قيامها بواجباتها تجاه المواطن اللبناني حفاظا على صحته ، فإنها تتمنى على الادارات والوزارت المعنية القيام بدورها الرقابي في اطار اختصاصها وعملا بالنصوص القانونية ومنها قانون حماية المستهلك الذي ينص بوضوح على انه يتولى تنفيذ احكام القانون مراقبو حماية المستهلك والموظفون المعنيون في وزارات عديدة ومنها وزارة الصحة العامة كل في حدود اختصاصه.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:36 | 2022-04-15
15:18 | 2022-04-15
15:14 | 2022-04-15
15:06 | 2022-04-15
14:58 | 2022-04-15
13:42 | 2022-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website