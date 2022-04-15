بعد قرار سحب بعض منتجات "Kinder Surprise"... هذا ما أعلنته وزارة الاقتصاد

أصدرت وزارة الاقتصاد البيان الآتي:

عطفاً على الاشعار الاوروبي المتعلق بسحب بعض منتجات Kinder Surprise “كندر” من بعض الاسواق الاوروبية ،تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة انها باشرت منذ اكثر من اسبوع بمتابعة الموضوع وذلك كالتالي:١- تم التأكد من الشركة الوكيلة في لبنان للعلامة التجارية كندر انها توقفت عن استيراد الصنف موضوع الاشعار منذ اكثر من سنة.٢- قامت فرق من مراقبي مديرية حماية المستهلك بالكشف على مستودعات بعض الشركات المستوردة التي تقوم باستيراد هذه العلامة التجارية من الاسواق العالمية بطريقة الاستيراد الموازي parallel import حيث تم حجز كميات من البضاعة لحين التثبت من انها غير معنية مباشرة بالاشعار لناحية رقم الطبخة وبلد المنشأ.٣- جال مراقبو الوزارة على بعض نقاط البيع للتثبت من عدم عرض الصنف المذكور وتم حجز كميات من العلامة التجارية نفسها وارسال عينات الى المختبرات للتأكد من مطابقتها مع المواصفات المعنية .ان وزارة الاقتصاد والتجارة اذ تؤكد على قيامها بواجباتها تجاه المواطن اللبناني حفاظا على صحته ، فإنها تتمنى على الادارات والوزارت المعنية القيام بدورها الرقابي في اطار اختصاصها وعملا بالنصوص القانونية ومنها قانون حماية المستهلك الذي ينص بوضوح على انه يتولى تنفيذ احكام القانون مراقبو حماية المستهلك والموظفون المعنيون في وزارات عديدة ومنها وزارة الصحة العامة كل في حدود اختصاصه.