السنيورة يستنكر اقتحام الاقصى: صمود الشعب الفلسطيني يفشل كل المؤامرات والاعتداءات

استنكر الرئيس فؤاد السنيورة إقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على اقتحام باحة المسجد الاقصى في القدس الشريف واطلاق النار على المصلين.واعتبر في بيان، ان "الغطرسة الاسرائيلية مستمرة في تدنيس المقدسات، بسبب التغاضي الغربي عن ممارسات واعتداءات هذا الكيان المغتصب".وقال: "ان صمود الشعب الفلسطيني هو الذي يفشل كل المؤامرات والاعتداءات، والامل كل الامل يبقى بصمود شعب فلسطين، الذي يحتاج الى كل مساندة ومؤازرة، لتبقى القدس عربية الهوية والانتماء".ودعا السنيورة الى "أوسع تضامن عربي ودولي مع فلسطين وسكان القدس واهلها في صمودهم البطولي".