المجلس الوطني الفلسطيني: الوحدة الوطنية السبيل لمواجهة العدوان الإسرائيلي

دان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح "اقتحام جيش الاحتلال المسجد الأقصى، والاعتداء بوحشية على المصلين والتنكيل بهم".واعتبر فتوح في بيان، أن "اقتحام المسجد الأقصى فجرا يمثل تصعيدا غير مسبوق واستفزازا لا يمكن السكوت عنه لمشاعر الأمتين العربية والإسلامية، ولكل الأحرار في العالم".وقال: "إن هذا الاقتحام الهمجي يأتي أيضا في سياق الحرب الشاملة التي تشنها دولة الاحتلال ومستوطنيها على أبناء شعبنا عبر مواصلة عمليات القتل والإعدام بدم بارد، ومواصلة حملات الاعتقال والاستيطان التي شملت جميع الأراضي الفلسطينية"، مضيفا:" ان الاحتلال يسعى من خلال حربه الوحشية على شعبنا تكريس السيطرة الاحتلالية الكاملة على القدس والمسجد الأقصى، ومحاولة الاستفراد به في محاولة بائسة لكسر إرادة شعبنا ومحاولة ثنيه عن مواصلة التمسك بحقوقه والكفاح لتحقيقها".