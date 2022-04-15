لبنان

مهرجان انتخابي للائحة "عكار التغيير" في بلدة عين الذهب

Lebanon 24
15-04-2022 | 12:11
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أقامت لائحة "عكار التغيير" مهرجانا انتخابيا في بلدة عين الذهب، في حضور فاعليات من المنطقة، بالاضافة الى المرشحين عن المقعد السني المهندس خالد محمود علوش والدكتور بري الأسعد والمرشحة عن المقعد العلوي الدكتورة جنان حمدان والمرشح عن المقعد الماروني ادغار ضاهر.
 
وشدد المرشحون على "أننا سنعمل في برنامجنا الانتخابي على إيجاد حلول لمشاكل الناس اليومية، بالإضافة الى دعم المستوصفات في كل المناطق العكارية، دعم المشاريع الزراعية والصناعية الصغيرة والمتوسطة، وضع وتنفيذ خطة للنقل المشترك وفتح مراكز توجيه وتدريب لدعم الشباب".
 
 
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