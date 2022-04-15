لبنان

التقدمي دان اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى

Lebanon 24
15-04-2022 | 12:17
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 دان الحزب التقدمي الاشتراكي، "الاعتداءات الوحشية للاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى وبحق أبناء الشعب الفلسطيني"، مؤكدا عدالة القضية الفلسطينية، داعيا الى أن "يبادر كل العالم لنصرة هذا الشعب الصامد".

وقال في بيان: "فوق كل المعارك الانتخابية والسياسية، ومن رحم أزمات اللبنانيين ومعاناتهم في كل يوم، تبقى التحية إلى فلسطين التي تثبت أهلها أنه أيا كان الواقع العربي أو الواقع الدولي أو الأزمات المتشابكة، فإن قضيتهم قضية حق لا يموت".

أضاف: "إن الحزب التقدمي الاشتراكي إذ يدين بشدة الاعتداءات الوحشية للاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى وبحق أبناء الشعب الفلسطيني، يؤكد من جديد عدالة القضية الفلسطينية، وضرورة أن يبادر كل العالم لنصرة هذا الشعب الصامد المقاوم منذ عقود طويلة ولا يزال".
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