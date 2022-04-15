لبنان

البزري دان اقتحام المسجد الاقصى: الصهاينة لم يفهموا أن للأقصى ربا يحميه وشعبا يفتديه

Lebanon 24
15-04-2022 | 12:23
A-
A+
Doc-P-942649-637856474995419832.jpg
Doc-P-942649-637856474995419832.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دان الدكتور عبد الرحمن البزري اقتحام جيش العدو الاسرائيلي المسجد الاقصى، وقال في بيان:
"هنا الأقصى المبارك.. هنا شعب فلسطين المقاوم، وهناك أيضا عتاة الصهاينة الغزاة الذين يبتدعون في كل حين الأضاليل والخرافات الدينية، وآخرها تقديم القرابين فوق ثرى المسجد الأقصى وهي قرابين الحقد والكراهية، وكأنهم هم وقادتهم لم يتعلموا من دروس الماضي والحاضر قوة هذا الشعب في الصمود، ولم يفهموا أن للأقصى ربا يحميه وشعبا يفتديه. فتحية إعزاز وإكبار لشعبنا العربي الأبي في فلسطين".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:36 | 2022-04-15
15:18 | 2022-04-15
15:14 | 2022-04-15
15:06 | 2022-04-15
14:58 | 2022-04-15
13:42 | 2022-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website