البزري دان اقتحام المسجد الاقصى: الصهاينة لم يفهموا أن للأقصى ربا يحميه وشعبا يفتديه

دان الدكتور عبد الرحمن البزري اقتحام جيش العدو الاسرائيلي المسجد الاقصى، وقال في بيان:

"هنا الأقصى المبارك.. هنا شعب فلسطين المقاوم، وهناك أيضا عتاة الصهاينة الغزاة الذين يبتدعون في كل حين الأضاليل والخرافات الدينية، وآخرها تقديم القرابين فوق ثرى المسجد الأقصى وهي قرابين الحقد والكراهية، وكأنهم هم وقادتهم لم يتعلموا من دروس الماضي والحاضر قوة هذا الشعب في الصمود، ولم يفهموا أن للأقصى ربا يحميه وشعبا يفتديه. فتحية إعزاز وإكبار لشعبنا العربي الأبي في فلسطين".