محمّد غادر منزل ذويه ولم يَعُد لغاية تاريخه... هل تعرفون مكانه؟

صـدر عـــن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة البـــــلاغ التّالــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:- محمّد أحمد سرحان (من مواليد عام 1995، سوري).الذي غادر قُرابة السّاعة 10:00 من صباح تاريخ 14-4-2022 منزل ذويه الكائن في بلدة سير - الضنيّة، ولم يعد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة الضنيّة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 490673-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.