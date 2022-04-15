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لبنان
لافروف التقى فرنجية ووفد المردة في موسكو: نريد بصراحة مساعدة أصدقائنا اللبنانيين
Lebanon 24
15-04-2022
|
12:36
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زار رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه مع وفد من المرده ضم الوزير السابق روني عريجي، النائب السابق كريم الراسي والسيد انطوان مرعب العاصمة الروسية موسكو حيث كان لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي اعرب عن حرص موسكو على مساعدة لبنان في تجاوز المشاكل التي تعرقل تطوره في السنوات الأخيرة.
وقال لافروف بحسب بيان للخارجية الروسية: “نريد بصراحة مساعدة أصدقائنا اللبنانيين في حل المشاكل التي تصرف انتباهكم في السنوات الأخيرة بشكل أو بآخر عن الأغراض النافعة وتطوير دولتكم وتعزيز أمنها”.
وتابع لافروف: “نعتقد أنه من المهم مبدئيا الحفاظ على المبادئ التي تعتمد عليها الدولة المعاصرة في لبنان والتي ندعو دائما إلى تعزيزها، لا سيما خلال عملنا ضمن مجلس الأمن الدولي”.
وشدد على أن موسكو تتبع هذه الأنهج في اتصالاتها المنتظمة مع الممثلين عن الطيف السياسي في لبنان بأكمله.
واذ أشار لافروف إلى أهمية الدور الذي كان ولا يزال يلعبه تيار “المرده” في تطوير الدولة اللبنانية المعاصرة، اكد قائلاً: “نحن مهتمون بالإصغاء إلى تقييماتكم وطرح رأينا إزاءها، والذي لا يقف وراءه دائما، كما أؤكد مرة أخرى، إلا الرغبة في مساعدة أصدقائنا اللبنانيين”.
وكان رئيس تيار “المرده” سليمان فرنجيه والوفد اجتمعوا في وقت سابق في مقر الخارجية الروسية مع الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ورئيس قسم لبنان وسوريا اندريه بانوف حيث تم التشديد على اهمية العلاقات والروابط بين لبنان وروسيا كما تخلل الاجتماع تبادل للاراء حول قضايا الساعة.
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