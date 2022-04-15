غداً.. منع المرور داخل نفق فينيسيا

صــــدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة البـــــلاغ التالــــي:اعتباراً من السّاعة 9:30 ولغاية السّاعة 12:00 من قبل ظهر يوم غد السبت 16-4-2022، ستقوم بلدية بيروت بأعمال صيانة ونظافة داخل نفق فينيسا – بيروت.لذلك، سيتم منع المرور داخل النفق المذكور وتحويل السير إلى جانبَيه، طيلة فترة الأشغال.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.