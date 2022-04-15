شيخ العقل في لقاء روحي في شانيه: الاستحقاقات المصيرية تدق الأبواب في شبه حرب وجودية

رأى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى ان "الوطن يئن من الفساد والانهيار وتتجاذبه القوى والمصالح من هنا وهناك، ولعبة الشارع وحمل السلاح شأن خطير يهدد المجتمع والوطن والعيش المشترك، إذا ما لم تضبط على مستوى الوطن كله، والدولة شبه عاجزة عن حزم الأمر وحسم القرار".

وقال خلال لقاء اقيم اليوم في بلدة شانيه، للتشاور في قضايا مختلفة على المستويين الروحي والعام، بمشاركة عدد كبير من المشايخ من مختلف المناطق: "الاستحقاقات المصيرية تدق على الأبواب في شبه حرب وجودية، وبعض الناس غافلون غير مبالين، وبعضهم تائقون إلى التغيير، وبعضهم معتكفون ممتعضون، والعولمة تكاد تجتاح كل شيء، حتى الإيمان من القلوب، والأخلاق والقيم والفضائل الإنسانية، والمجتمع التوحيدي يكاد بعض أبنائه أن ينجرف مع التيار، سوى أولئك "الأجاويد" الأبرار المتمسكين بصحة العقيدة وحسن الولاء، والقابضين على إيمانهم بالرغم من كل أمر".