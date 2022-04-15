رياشي: الاختلاف السياسي تنافس لأجل الأفضل

غرد الوزير السابق والمرشح عن المقعد الكاثوليكي في المتن الشمالي ملحم رياشي عبر حسابه في "تويتر" كاتبا: "صورة حد صورة، والاختلاف السياسي تنافس لاجل الافضل. بين الخنشارة والشوير اخوّة دائمة والى الابد".وأرفق التغريدة بصورة تجمعه مع النائب الياس بو صعب.