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لبنان
رياشي: الاختلاف السياسي تنافس لأجل الأفضل
Lebanon 24
15-04-2022
|
13:42
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غرد الوزير السابق والمرشح عن المقعد الكاثوليكي في المتن الشمالي ملحم رياشي عبر حسابه في "تويتر" كاتبا: "صورة حد صورة، والاختلاف السياسي تنافس لاجل الافضل. بين الخنشارة والشوير اخوّة دائمة والى الابد".
وأرفق التغريدة بصورة تجمعه مع النائب الياس بو صعب.
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