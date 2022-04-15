البطريرك يونان ترأس رتبة دفن المسيح في الفنار: للاقتراع لمن هو الأفضل لإنقاذ لبنان

ترأس بطريرك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان رتبة دفن المصلوب في كنيسة مار بهنام وسارة في الفنار بمشاركة مطران جبل لبنان للسريان الارثوذكس جورج صليبا ولفيف من الكهنة.





ودعا المؤمنين "ليكونوا مواطنين صالحين ويشاركوا في الانتخابات وليقترعوا لمن هو الافضل لانقاذ لبنان من الغيمة السوداء".