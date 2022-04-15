لبنان

انتشارٌ أمني ومداهمات في الضاحية.. ماذا يحدث هناك؟

Lebanon 24
15-04-2022 | 16:26
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أفادت مندوبة "لبنان24" بأن الجيش ينفذ سلسلة مداهمات في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث قام بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم عدّة، أبرزها السطو المسلح.
 
 
 
 
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