لبنان

"ولعت" داخل مطعم في بيروت.. إشكالٌ وإطلاق نار!

Lebanon 24
15-04-2022 | 16:34
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وقع إشكال بين عدد من الاشخاص في أحد المطاعم في بيروت تطور الى تضارب واطلاق نار.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد أصيب أحد الأشخاص بجروح، فيما فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.
 
وعلى الفور، حضرت قوّة أمنيّة الى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة كما ضربت طوقاً أمنياً. 
 
 
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