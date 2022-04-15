عشرات المصابين والمعتقلين في اقتحام المسجد الاقصى... ميقاتي: للباطل جولة وللحق الف جولة

اتجهت الانظار في الساعات الماضية الى الاراضي الفلسطينية المحتلة حيث اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلية باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر، ما اذى الى اصابة عشرات المصلّين واعتقال المئات .

وقد ادان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اقتحام المسجد الاقصى وانتهاك حرمته والاعتداء على المصلين، كما سجلت سلسلة مواقف لقيادات رسمية وحزبية وشعبية.

وقال رئيس الحكومة في بيان:ليست المرة الاولى التي تنتهك فيها قوات الاحتلال مقدساتنا، وتعتدي على المسجد الاقصى والمصلين فيه في يوم الجمعة المبارك، امام اعين العالم الساكت على جريمة متمادية تهدف الى تغيير وجه القدس العربي وفرض امر واقع بقوة السلاح والغطرسة. الا ان مسار التاريخ لا يمكن ان يحقق للغاصب المحتل مبتغاه، وسيبقى المسجد الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. واذا كان للباطل جولة فللحق الف جولة.