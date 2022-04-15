"المسيح المصلوب"... أقدم مخطوطة دينية أثّرت في الفنّ الكنسي حول العالم

كتبت ريما النخل في الأخبار:

شرقاً، تأتينا أول الرسوم والمنحوتات التي تجسّد المصلوب من سوريا، حيث انتشرت الكنائس والأديرة في شمالها وفي بلاد ما بين النهرين. ازدهر هذا الفن على أيدي الرهبان وامتدّ تأثيره إلى القسطنطينية وروما عبر إنطاكية والبحر المتوسط، وبقيت لنا عنه وثيقة بالغة الأهميّة من القرن ‏السادس حول رسم المسيح المصلوب على غلاف أناجيل «القداس الإلهي» لرابولا (L’évangéliaire de Rabbula) لفنان سوري أنجز رسمته هذه لـ «دير مار يعقوب». هنا، ظهر المسيح المصلوب متسربلاً بثوب طويل بلا أكمام يشبه ثوب الكاهن (colobium)، وتظهر فيه العينان واسعتين ومفتوحتين، والرأس مائلاً إلى اليمين بانحناءة خفيفة، واللحية كثيفة تغطّي الوجه، والذراعان مفتوحتين أفقياً إلى الحدّ الأقصى وفي الكفّين مسماران، والإبهام ملتوياً كأنّه خارج راحة اليد، والقدمان متوازيتين ومسمّرتين على خشبة الصليب من دون مسند. يبدو المسيح في هذه الوضعية المأساوية كأنّه لامبالٍ، بل محلّق في الأعالي، ضحيّة مثالية تحمل خطايا العالم كلّه بسلام عميق. إذ أريد للصليب هنا أن يكون رمز الانتصار على الموت، رمز القيامة.على الرغم من الرفض القاطع في القرنين السادس والسابع لرسم أيقونة الصلب، كان لنموذج رابولا ذاك تأثير كبير في الفن الكنسي. إذ أعيد إحياؤه في العصور اللاحقة بلوغاً إلى القرون الوسطى. ونقع على رسم مماثل لمسيح رابولا في كنيسة Santa Maria Antiqua في روما، يعود إلى القرن الثامن، في حين أنّ النموذج الأساسي المقبول في القرنين السادس والسابع كان رسم الصليب فقط، وتظهر صورة المسيح أو الحَمَل في الوسط، عند نقطة المركز في الصليب.الألم والفقر والمجاعة والضياع وسمت القرنين الرابع عشر والخامس عشر، فظهر إكليل الشوك في لوحات الصلب (اللوحة لدوتشيو من القرن الرابع عشر)على ‏إثر تتويج شارلمان إمبراطوراً على الغرب، واندلاع سجالات حول فن الأيقونة، ومن ثمّ مع انعقاد «مجمع نيقية» عام 787 الذي كرّس تكريم الأيقونات، تعمّقت الهوّة بين الشرق والغرب لناحية المفهوم اللاهوتي للأيقونة، وللروحانية المعبّر عنها في المفهوم الشرقي، إذ رأى فيها الغرب مجرّد موضوع تعليميّ وكتاب للذين لا يعرفون القراءة (غريغوريوس الكبير). هكذا، ترك الغرب للفنانين حرية التعبير في رسومهم الدينية، ومن ثمّ تغلّبت النظرة الجمالية شيئاً فشيئاً على المفهومَين الروحي واللاهوتي الشرقيَّين.‏ركّز الشرق جلّ اهتمامه الفني على وجه المسيح، لينتقل لاحقاً إلى تفاصيل وضعية جسد المسيح على الصليب، فيما انكبّ الغربيون بين القرنَين التاسع والثاني عشر على تصوير المئزر الذي يلفّ الوركين (perizonium)، إذ تذكر الأناجيل أن الجنود أخذوا ثياب المسيح عندما صلبوه (يوحنا 23:19)، محافظين على نمط موحّد للوجه والجسد العاري، بينما ظهر المئزر بأشكال عدة وأبعاد رمزية من خلال أسلوب وسطيّ بين حزام المصارع (subliculium) في المنحوتة عند باب «القديسة سابين»، والثوب الطويل (colobium) لمصلوب رابولا.‏انصرف رهبان الأديرة المنتشرة في الغرب إلى كتابة المخطوطات الدينية المزدانة بالرسوم وأشكال الزينة المتنوعة. وتجدر العودة إليها لتقصّي تطور رسم المسيح المصلوب بين القرنين التاسع والحادي عشر. ثمة شكلان في تلك المرحلة لرسم وجه المصلوب: الأول المسيح بلحية توحي ملامحه ظفراً ومجداً كأنّه متعالٍ ومحلّق فوق الصليب، عيناه مفتوحتان على وسعهما، وملامحه نضرة، ورأسه مكلّل بهالة المجد. كل ما فيه يُظهر المسيح المنتصر على الموت والممجّد. أمّا الشكل الثاني، فيتطابق مع مسيح رابولا، فالوجه تغطّيه لحية كثّة والشعر طويل يتدلى قسم منه على الكتف اليسرى. أمّا العينان، فالبعض يرسمهما مفتوحتين على اتساعهما، والبعض الآخر نصف ‫مفتوحتين. تلك كانت بدايات رسم المسيح ميتاً على الصليب، المسامير في راحتَي المصلوب، والرجلان متوازيتان أحياناً، والقدمان تستندان إلى مسند خشبي مسمّرتين، أو مضمومتين، ومسمّرتين بمسمار واحد غليظ. وحول الصليب يتحلّق أحباب المصلوب، مريم أمّه، يوحنا، لونجينوس (حامل الحربة)، استيفانون (حامل الإسفنجة)، وفي حالات نادرة يظهر اللصان إلى يمينه ويساره.أثمرت الخبرة الروحية الصوفية في القرن الثاني عشر أجمل الرسوم للمصلوب وأكثرها إبداعاً. «المسيح العجيب»، «الشافي»، «ملك السلام»، الذي أفصح عن انتصار الحياة على الموت، ملاقياً المؤمن بعينيه الواسعتين اللتين تخترقان أعماق قلبه، فتهدّئه وتسكّنه وتدعوه إلى اللوذ بجروحه مثلما تلوذ الحمامة بشقوق الصخر... أو نرى المصلوب نائماً على صليبه كأنّه فوق سرير العرس. تتضافر وضعية الجسد والثوب الذي يغطّيه لعقد الصلة بين السماء والأرض و«التصالح مع الله».‏هذا المسيح المصلوب نظر إليه القديس فرنسوا الأسيزي صارخاً: «الحب ليس محبوباً»، سائلاً إيّاه أن يرعى كنيسته التي كانت قد بدأت تنهار. بدأ ‏إكليل الشوك يظهر على رأس المسيح، بدلاً من حالة المجد في رسوم القرن الثالث عشر، وبرزت علامات التعذيب على الجسد، فلم تبقَ الذراعان في الوضعية الأفقية، بل معلّقتين (متعبتين متألمتين) على الصليب، وهبطت الكتفان بفعل ثقل الجسد. أضحى المسيح «حامل خطايا العالم». نرى القديس دومينيك باكياً على درجات الهيكل يعصر الألم قلبه، متضرّعاً إلى المسيح الفقير المتألّم لينقذ الكنيسة وأبناءها من الضياع، فالألم والفقر والمجاعة والضياع وسمت القرنين الرابع عشر والخامس عشر. جروح المسيح «الشافي الوحيد»، فـ «الدينونة الأخيرة» اقتربت (في المعتقد الشعبي عهد ذاك). أمّا الراهب، هنري سوزو (Henri Suso) فكان أوّل من شرع بتقديم مراحل درب الصليب داخل الكنيسة، ومذّاك بدأت ممارسة طقوس درب الصليب التي أسهم الفن في إبرازها رسماً ونحتاً، لتكون محطات صلاة خلال الصوم الكبير الذي يسبق عيد الفصح.‏إلى منطقتنا الحضاريّة وإرثها الديني والليتورجي، مع إنجيل رابولا الذي قد لا يكون معروفاً ومنتشراً عالمياً بقدر «أناجيل القديسين الأربعة». تكمن أهمية هذا الإنجيل الدينية والثقافية في كونه تراثاً سريانياً ومارونيّاً ومن أقدم المخطوطات الدينية التي تتضمن الأناجيل الأربعة باللغة السريانية، نسخها الراهب رابولا عام 586 بمعاونة رفاقه الرهبان في «دير مار يوحنا» في بيت زغبا التي تقع بين إنطاكية وحلب (شمال سوريا). كُتبت هذه النسخة بالخط «الإسطرنجيلي» وتحتوي على نسخة قديمة جداً من نصّ الأناجيل المعروفة بـ «البسيطة» (pessito). وهي كذلك أقدم مخطوطة دينية مسيحية في العالم تشتمل على صور تبرز التاريخ بوضوح، وتتضمّن صفحاتها الثلاثون الأولى مجموعة رسوم بأيدٍ مارونية تجسّد أبرز المحطّات في حياة المسيح.