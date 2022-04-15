لبنان

تُلهب الجيوب.. هذه السنة أسعار المعمول وشوكولا العيد بنصف راتب الموظّف!

Lebanon 24
15-04-2022 | 23:36
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كتبت جيانا موسى في "نداء الوطن": لم تكُن يومًا الأعياد مصدرًا للشقاء والبؤس، فلطالما كانت محطّةَ فرحٍ ورجاء... وخُصوصًا في زمن القيامة.

 

ولكن، عن أيّ عيدٍ نتحدّث، والمواطن اللبنانيّ الّذي ما زالَ رهينة "الدولار"، يقف مُتفرّجًا أمامَ واجهات المحالّ الكبرى؟ يلاحق الرّفوف والبرادات ليسرقَ نظرةً على أسعار حلويات العيد قبل أن يدخُل ويُسارعَ صاحبُ المحلّ إليه ويسأله: "كيف منساعدك"؟

 

في جولة على محال الحلويات والسوبرماركت يظهر أنّ أسعار المعمول لهذا العام تأتي على شاكلة نصف راتبٍ لموظّف عاديّ. فالكيلو "المشكّل" تجاوز الـ350000 ليرة، ناهيكَ عن سعر كيلو "الفستق" الذي فاق سعره الـ400000 ليرة لبنانية، والّذي صار "حكرًا" على الطبقة الغنيّة.

 

اللافت أنّ بعض السوبرماركت عمدت إلى عرض "صينيّة" صغيرة من المعمول وصل سعرها إلى الـ160000 من دون احتوائها على المعمول المحشو بالفستق، وهذا يعودُ إلى سعره المرتفع، بعدما سجلت "الوقية والنصف" منه ما يعادل الـ170000.

 

وهنا يُطرح السّؤال "الأشهر" خلال هذه الفترة: ليه ما منعمل المعمول بالبيت؟ مش أوفرلنا؟

 

فإذا احتسبنا سعر الطحين والزّبدة والسّمن والزّيت النباتيّ والسّكر والحليب مع التّمر والمُكسّرات من جوز وفستق، تصل التكلفة إلى 600000 ليرة، إنّما تكون الكمية وافرة، وبعض المكوّنات تبقى لاستعمالاتٍ أُخرى في أوقاتٍ لاحقة.

 

أسعارُ بيض الشوكولا الّذي يحبّه الكبير والصغير، ليست بحالٍ أفضل.

 

فسعر الكيلو سجّل 650000 ليرة لبنانيّة في محلّ حلوياتٍ معروف.

 

أمّا مَن يُفضّل أن يوفّر بعضَ الأموال، فيُمكنه أن يلجأ إلى السوبرماركت، حيثُ سيجد سعر "وقية" الشوكولا بما يقارب الـ100000 ليرة.

 

"الملبّس" الذي يُعتبر من تقاليد العيد، سجّل سعر "الوقية" الواحدة منه 130000 ليرة لبنانيّة.

 

عادةُ "تفقيس البيض"، قد يتخلّى عنها أيضًا عددٌ من اللبنانيين، بعدما وصل سعر كرتونة البيض، إلى 77000 ليرة لبنانيّة.

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