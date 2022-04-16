لبنان

بسبب صورة لأحد المرشحين للانتخابات... جريح واطلاق نار في هذه البلدة!

Lebanon 24
16-04-2022 | 00:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جريح نتيجة اشكال تطور الى اطلاق نار في منطقة بخعون قضاء الضنية.
وعُرف ان الاشكال الذي حصل هو ناتج خلفية تعليق صورة لأحد المرشحين للانتخابات من ابناء المنطقة وأن الخلاف بين ابناء العائلة الواحدة.
 
 
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بخعون

اطلاق نار

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