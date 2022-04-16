الحريري سيكون حاضرا بستة نواب

تردد اوساط سياسية لا تزال على اتصال بالرئيس سعد الحريري أن الاخير سيكون حاضرا في البرلمان عبر عدد من النواب الذين سيفوزون في الانتخابات ويقدر عددهم بنحو 6 ، مشيرة في الوقت نفسه الى ان العلاقة بين الحريري والرئيس فؤاد السنيورة التي لطالما شابها التوتر وعدم الثقة من قبل الأول بالثاني، فانها اليوم في أسوأ احوالها أيضا.

وتلفت الاوساط في المقابل الى قلق في البيت الداخلي لتيار المستقبل من مآل الأمور في المرحلة المقبلة مع ترك بعض الشخصيات لعملهم في "التيار"، مع تأكيد الاوساط نفسها ان من ترك بعض المواقع في "التيار" ليس في وارد التعاون مع الرئيس السنيورة بأي شكل من الأشكال.