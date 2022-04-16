لبنان

حزب الله وأمل للدولة: الامر لك في الضاحية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-04-2022 | 01:45
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طبقا لما اورده "لبنان ٢٤" قبل ثلاثة ايام، وبعد ازدياد عمليات السرقة والسطو والاخلال بالامن في مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت وصولاً إلى حد التفلّت وتهديد الأرواح والسلامة، فقد عقد اجتماع بين حزب الله وحركة أمل، ضم مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، ومسؤول الاعداد المركزي في حركة امل أحمد بعلبكي مع ممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية من الجيش وقوى الامن الداخلي وامن الدولة والامن العام.

وبحسب بيان مشترك لحزب الله وحركة امل صدر امس فقد "تم الاتفاق على تفعيل دور الأجهزة الأمنية بقطعاتها المختصة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتسيير دوريات في أكثر من منطقة على امتداد ساعات الليل والنهار، كما إقامة حواجز ظرفية في مختلف مناطق الضاحية".

واكد البيان رفع الغطاء عن كل متورط واهاب بالاهالي التعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة وتسهيل مهامها .

وبحسب المعلومات فان إنتشارا امنيا كبيرا يسجل في أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت وتم تنفيذ مداهمات طالت متورطين بأعمال نشل وسرقة وتجارة ممنوعات، وتوقيف العشرات.

المصدر: لبنان 24

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