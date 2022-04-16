إحذروا الذهب المزوّر

مع إقبال اللبنانيين على شراء الذهب نتيجة الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد منذ أكثر من سنتين واعتباره ملاذا آمناً للاستثمار، عادت مؤخرا قضية التداول بسبائك مزورة إلى الواجهة.

وفي هذا الإطار، حذر تجار المجوهرات ونقابة اصحاب محال المجوهرات قبل أيام من الأمر وذلك بعد تداول صور عن سبيكة ذهب مزورة على إحدى مجموعاتهم على "واتسآب".

والسبيكة المعنية هي عبارة عن قطعة معدنية مغطسة بالذهب تأخذ لونه، مصنوعة من النحاس مع نسبة من النيكل والزنك ومعادن أخرى.

وينصح صاحب أحد محال المجوهرات بعدم شراء قطعة ذهبية من أفراد بل من محال المجوهرات المرخّصة، مع طلب الحصول على فاتورة تثبت مصدر القطعة الذهبية، علما انه سبق لمديرية الجمارك في مطار بيروت أن ضبطت في تشرين الثاني 2020 مستوردات من سبائك الذهب المزوّرة.