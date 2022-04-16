لبنان

نائب ماروني قد يخسر "جماعته"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-04-2022 | 04:15
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تتجهُ الأنظار إلى حراك نائبٍ ماروني في دائرة الشوف - عاليه، وذلك بعدما تم استبعاده من قبل حزِبه عن الاستحقاق الانتخابي لهذا العام.
وتردّد أن هذا النائب "المُتمرّد" يعيشُ وسط خلافات مع حزبه، لكن الأخير يعوّل على "جماعة" ذلك النائب في منطقته. 
وأشارت المصادر إلى أنّ الذين "يمون" عليهم النائب الماروني قد يستميلهم الحزب إليه، ما يعني أنهم سيصوّتون لصالحِ مُرشّحين إثنين سيقرر الحزب تجيير الأصوات إليهما، وهما نائبٌ حالي ووزير سابق. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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