نصرالله يحضرُ على الطرقات في قلب الضاحية

تنتشرُ في الأحياء الداخليّة للضاحية الجنوبية لبيروت سياراتٌ تحمل أعلام "حزب الله" وعليها مُكبّرات صوت ضخمة تتردد من خلالها أحاديثٌ دينية للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.



ولوحظ أن هذه الخطوة تأتي في رحاب شهر رمضان المبارك، كما أنّ السيارات التي تحمل الصور ومكبرات الصوت تتضمنُ أيضاً صناديق من أجل جمع التبرعات.