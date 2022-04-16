الراعي في رسالة الفصح: الانتخابات فرصة للتغيير ونشدّد على إجرائها بموعدها

جدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مطالبته بـ"حياد لبنان واعتماد اللامركزية والتعايش مع الآخر"، داعياً إلى رفض الخضوع والاستسلام ونفض غبار النزاعات بين الناس. كلامُ الراعي جاء في رسالة عيد الفصح خلال ترأسه قداس سبت النور في بكركي، حيث قال: "بقدر ما يتحرك الشعب ويواجه جدياً الأمر الواقع الكارثي يتشجع المجتمع العربي والدولي لمساعدته وتوفير إمكانات التغيير ووسائل الانقاذ".

وأضاف: "بقدر ما رحّبنا بعودة أصدقائنا العرب إلى لبنان نتمنى أن يعود اللبنانيون أنفسهم الى لبنانهم وأن يتخّلوا عن ولاءاتهم الخارجية وعن انتماءاتهم إلى مشاريع غريبة عن تاريخنا وتراثنا". وأضاف: "بقدر ما رحّبنا بعودة أصدقائنا العرب إلى لبنان نتمنى أن يعود اللبنانيون أنفسهم الى لبنانهم وأن يتخّلوا عن ولاءاتهم الخارجية وعن انتماءاتهم إلى مشاريع غريبة عن تاريخنا وتراثنا".

ولفت البطريرك إلى أنّ "إنقاذ لبنان بوحدته وتعدديته مرتبط بالتخلي عن الأدوار المصطنعة والمستوردة وباستراداد دوره الوطني والحضاري وهويته الأصيلة وحياده وبالولاء المطلق له وبوحدة الدولة وسلطتها".