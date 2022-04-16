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لبنان
مواطن يطلق النار على نفسه في البداوي
Lebanon 24
16-04-2022
|
03:28
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اقدم احد المواطنين على اطلاق النار على نفسه في منطقة البداوي بطرابلس قرب محطة الأكومة، وفق مندوبة "لبنان 24".
وقد حضرت فرق الإسعاف والقوى الأمنية التي ضربت طوقا امنيا بانتظار وصول الادلة الجنائية للكشف عليها ليتم نقل الجثة الى احدى مستشفيات المنطقة.
وبوشرت التحقيقات باشراف القضاء المختص.
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