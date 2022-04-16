لبنان

الحرارة ستتخطى الـ 30 درجة.. بالتفاصيل هكذا سيكون طقس الفصح

Lebanon 24
16-04-2022 | 04:45
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أفادت صفحة Lebanon Weather Forecast ان لبنان تحت تأثير جبهة دافئة ومُغبِرة وتبدأ درجات الحرارة بالإرتفاع لِتُسجّل بحدود 25 ساحِلاً، 20 على جبال ال 1000م و22 بِقاعاً.

 

ترتفع درجات الحرارة تدريجيّاً يوم الأحد وخاصةً يوم الإثنين لتتخطّى 30 درجة ساحِلاً وتُلامِسها جبلاً وبقاعاً.

 

تتحوّل الأجواء إلى جافة ومُغبِرة خاصةً ليل الأحد ويوم الإثنين، مع رياح شرقيّة ناشطة خاصةً على المُرتفعات، وتواجُد لِسُحب مُرتفعة.

 

تعود وتنخفض تدريجيّاً درجات الحرارة صباح يوم الثلاثاء وتعود الأجواء ربيعيّة مُنعِشة ساحِلاً وبارِدة نسبيّاً على الجبال خاصةً يوم الأربعاء، مع إحتمال أن تتساقط بعض الأمطار الموحِلة الخفيفة خلال هذين اليومين.

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