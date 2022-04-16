سارقا محطتي إرسال بقبضة "المعلومات".. هكذا تم توقيفهما

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

"في إطار متابعة ملف عمليات سرقة الكابلات الكهربائية والبطاريات من محطّات إرسال شركتي الاتصالات "MTC" و"ALFA" التي حصلت في الآونة الأخيرة في عددٍ من المناطق اللبنانية، كثّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي دورياتها في المناطق التي كَثُرَت فيها هذه العمليات، للعمل على توقيف المتورطين بها.

وبتاريخ 12-4-2022، وبنتيجة المراقبة الدّقيقة التي نفذتها دوريات من الشّعبة في بلدة السريرة – جزين، تمكّنت من رصد آلية "ببيك أب" من نوع "تويوتا" لون أبيض من دون لوحات، فعملت على ضبطه وتوقيف شخصين كانا على متنه، وهما: ك. ح. (مواليد عام ١٩٩٢، لبناني) - ع. ص. (مواليد عام 1998، سوري)، وضبطت على متن "البيك أب"، /45/ بطارية، وكابلات كهربائية بطول /16/ مترًا، تفوق قيمتها الـ /50/ ألف دولارٍ أميركي.

وبالتحقيق معهما، اعترفا أن المسروقات ناتجة من عملية سرقة استهدفت محطتي إرسال لشركتي "MTC” و "ALFA" في خراج البلدة المذكورة.

وتم تسليم البطاريات والكابلات المسروقة الى إدارة الشركتين المذكورتَين، وتمّ ضبط "البيك أب" المستخدم في عملية السّرقة.

وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".