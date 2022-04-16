الحريري في عيد الفصح: أسأل الله العافية للبنان والأمان لشعبه

غرد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر "تويتر": فصح مجيد اعاده الله على اللبنانيين عُمومًا وابناء الطائفة المسيحية الذين يتبعون التقويم الغربي خصوصاً بالخير والاستقرار وأسأل الله العافية للبنان والامان لشعبه