لبنان

الحريري في عيد الفصح: أسأل الله العافية للبنان والأمان لشعبه

Lebanon 24
16-04-2022 | 05:12
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غرد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر "تويتر": فصح مجيد اعاده الله على اللبنانيين عُمومًا وابناء الطائفة المسيحية الذين يتبعون التقويم الغربي خصوصاً بالخير والاستقرار وأسأل الله العافية للبنان والامان لشعبه
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