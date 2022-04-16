لبنان

أطلق النار على نفسه... والاسباب مجهولة

Lebanon 24
16-04-2022 | 05:44
A-
A+
Doc-P-942848-637857100420898932.jpg
Doc-P-942848-637857100420898932.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
أفادت المعلومات عن اقدام أحد الاشخاص في منطقة البداوي في طرابلس  على اطلاق النار على نفسه.
 
وحتى الساعة، ما زالت الاسباب التي أدت الى اقدامه على اطلاق النار على نفسه مجهولة. 
 
وعلى الفور، حضرت عناصر من القوى الامنية الى المكان حيث باشرت التحقيقات.
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:28 | 2022-04-16
11:13 | 2022-04-16
10:41 | 2022-04-16
10:37 | 2022-04-16
10:32 | 2022-04-16
10:30 | 2022-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website