أطلق النار على نفسه... والاسباب مجهولة

أفادت المعلومات عن اقدام أحد الاشخاص في منطقة البداوي في طرابلس على اطلاق النار على نفسه.

وحتى الساعة، ما زالت الاسباب التي أدت الى اقدامه على اطلاق النار على نفسه مجهولة.

وعلى الفور، حضرت عناصر من القوى الامنية الى المكان حيث باشرت التحقيقات.