لبنان

الفوعاني: حركة "أمل" لا تتحالف مع أحد تحت الطاولة

Lebanon 24
16-04-2022 | 06:09
A-
A+
Doc-P-942856-637857120583135567.jpg
Doc-P-942856-637857120583135567.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الهيئة التنفيذية لحركة "أمل" مصطفى الفوعاني إن طروحات حركة "أمل" تركز على عناوين وطنية جامعة بعيداً عن أي اصطفاف طائفي أو مناطقي.
وخلال ندوة فكرية عبر تطبيق zoom لمناسبة ولادة الامام الحسن بن علي المجتبى، قال الفوعاني: "البعض ما زال يستحضر خطابات شعبوية ومذهبية، ويمتهن الكذب والفتنة والتخرصات التافهة. ليعلمن هذا البعض ان حركة أمل صادقة واضحة في كل توجهاتها، ولا تنتظر من بعض الداخل وكثير الخارج والكم الهائل من التشويه ان يثير غبار التشكيك والطعن بمواقفها وتحالفاتها، فحركة امل اول من بادر الى إطلاق ماكينة انتخابية واول من أنهى كل التحضيرات اللوجستية لهذه العملية واول من كان واضحا بلا مواربة، فلا يشككن ذوو النفوس المريضة والعقول الضغناء بهذه العناوين، وليكف هؤلاء الذين لم يعد ينطلقون في تحليلاتهم الا من الحقد والغل".
 
وختم: "نذكر الجميع اننا الواضحون في تحالفات فوق الطاولة واننا لا نخجل بمواقف واضحة وضوح الشمس، فحركة امل لا تتحالف مع احد تحت الطاولة، وحركة امل اول من نادى بحفظ الوطن ومقاومته وهي ترقى الى قدس الاقداس، وان كل ذلك في صلب ثقافتنا وميثاقنا، ولسنا بحاجة إلى شهادة من احد، بل يحتاج الآخرون إلى شهادات في الشفافية والمصداقية".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:28 | 2022-04-16
11:13 | 2022-04-16
10:41 | 2022-04-16
10:37 | 2022-04-16
10:32 | 2022-04-16
10:30 | 2022-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website