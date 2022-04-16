الفوعاني: حركة "أمل" لا تتحالف مع أحد تحت الطاولة

قال رئيس الهيئة التنفيذية لحركة "أمل" مصطفى الفوعاني إن طروحات حركة "أمل" تركز على عناوين وطنية جامعة بعيداً عن أي اصطفاف طائفي أو مناطقي.

وخلال ندوة ف كرية عبر تطبيق zoom لمناسبة ولادة الامام الحسن بن علي المجتبى، قال الفوعاني: "البعض ما زال يستحضر خطابات شعبوية ومذهبية، ويمتهن الكذب والفتنة والتخرصات التافهة. ليعلمن هذا البعض ان حركة أمل صادقة واضحة في كل توجهاتها، ولا تنتظر من بعض الداخل وكثير الخارج والكم الهائل من التشويه ان يثير غبار التشكيك والطعن بمواقفها وتحالفاتها، فحركة امل اول من بادر الى إطلاق ماكينة انتخابية واول من أنهى كل التحضيرات اللوجستية لهذه العملية واول من كان واضحا بلا مواربة، فلا يشككن ذوو النفوس المريضة والعقول الضغناء بهذه العناوين، وليكف هؤلاء الذين لم يعد ينطلقون في تحليلاتهم الا من الحقد والغل".