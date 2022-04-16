"حزب الله" دان الاعتداء على المصلين في المسجد الاقصى: يستفز كل أحرار العالم

دان "حزب الله" في بيان، بشدة "اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي باحات المسجد الأقصى واعتداءاتها الهمجية على المصلين وممارساتها العدوانية على المقدسيين وتنكيلها بهم وتخريبها لممتلكاتهم".واعرب عن تضامنه مع "الشعب الفلسطيني المنتفض في القدس المحتلة والمدافع عن حرمة الأقصى"، وحيا "شجاعته وتصديه البطولي لآلة الإرهاب الاسرائيلي".واعتبر أن "ما أقدمت عليه قوات الاحتلال هو انتهاك خطير لحرمة المسجد الأقصى ويمس مشاعر أكثر من مليار مسلم ويستفز كل الأحرار في العالم".ودعا حزب الله منظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية والدول والشعوب العربية والاسلامية الى "القيام بواجباتها الدينية والأخلاقية تجاه هذه الممارسات الإرهابية ولنصرة أهلنا المقدسيين وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لهم".