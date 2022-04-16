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لبنان
حراك المتعاقدين يناشد رابطة الثانوي وقف الإضراب لمصلحة الطلاب
Lebanon 24
16-04-2022
|
06:36
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ناشد حراك المتعاقدين في بيان، رابطة الثانوي "وقف مسلسل الإضرابات من أجل مصلحة الطلاب، وحتى لا يقال يوما ما في تاريخ التربية إن الرابطة كانت من المساهمين في تدمير التعليم الرسمي، وبعد ذلك، نقف وإياكم في خندق واحد بالإعلام والتحركات الميدانية والتواصل اليومي مع النواب والوزراء من أجل تذليل كل صعاب حقوقكم قبل حقوقنا".
وشدد على ضرورة "المجابهة بمسؤولية ووطنية وشجاعة راقية، تراعي مستوى رسالتنا، وعلى عدم السماح لبعض الحالمين الطامحين للزعامة بأخذ التعليم الرسمي إلى الجحيم لقاء رغبات دفينة عند البعض بالزعامة والقيادة". وأضاف: "كلنا يعيش الظلم والإجحاف سواء بفقدان قيمة الراتب أو أجر الساعة أو صعوبة العيش، في ظل تفلت أسعار السلع والدولار والمحروقات، وتآمر المصارف على الرواتب والمستحقات والحوافز، لكن الخطورة أن الاضرابات لن تنفع بإعادة الحياة لدولة نفقت وماتت".
وطالب وزير التربية عباس الحلبي "بحسم تحديد كل ما له علاقة بمناهج الطلاب، وزيادة أجر أعمال المراقبة والتصحيح في الامتحانات الرسمية، ودفع حوافز الأساتذة الذين لم يقبضوا إلى الآن أي حوافز، مع التعجيل السريع بدفع حوافز شهري شباط وآذار، وقبول طلبنا بدفع شهر كانون ثاني، شهر الاضراب، لكل المعلمين وأساتذة المكننة وعمال النظافة في المدارس والثانوية، مع التعجيل بدفع مستحقات الدفعة الثانية للمتعاقدين ومستحقات المستعان بهم والمواد الاجرائية وصناديق المدارس".
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