لبنان

حراك المتعاقدين يناشد رابطة الثانوي وقف الإضراب لمصلحة الطلاب

Lebanon 24
16-04-2022 | 06:36
A-
A+
Doc-P-942861-637857131125818196.jpg
Doc-P-942861-637857131125818196.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ناشد حراك المتعاقدين في بيان، رابطة الثانوي "وقف مسلسل الإضرابات من أجل مصلحة الطلاب، وحتى لا يقال يوما ما في تاريخ التربية إن الرابطة كانت من المساهمين في تدمير التعليم الرسمي، وبعد ذلك، نقف وإياكم  في خندق واحد بالإعلام والتحركات الميدانية والتواصل اليومي مع النواب والوزراء من أجل تذليل كل صعاب حقوقكم قبل حقوقنا".
 
وشدد على ضرورة "المجابهة بمسؤولية ووطنية وشجاعة راقية، تراعي مستوى رسالتنا، وعلى عدم السماح لبعض الحالمين الطامحين للزعامة بأخذ التعليم الرسمي إلى الجحيم لقاء رغبات دفينة عند البعض بالزعامة والقيادة". وأضاف: "كلنا يعيش الظلم والإجحاف سواء بفقدان قيمة الراتب أو أجر الساعة أو صعوبة العيش، في ظل تفلت أسعار السلع والدولار والمحروقات، وتآمر المصارف على الرواتب والمستحقات والحوافز، لكن الخطورة أن الاضرابات لن تنفع بإعادة الحياة لدولة نفقت وماتت".
 
وطالب وزير التربية عباس الحلبي "بحسم تحديد كل ما له علاقة بمناهج الطلاب، وزيادة أجر أعمال المراقبة والتصحيح في الامتحانات الرسمية، ودفع حوافز الأساتذة الذين لم يقبضوا إلى الآن أي حوافز، مع التعجيل السريع بدفع حوافز شهري شباط وآذار، وقبول طلبنا بدفع شهر كانون ثاني، شهر الاضراب، لكل المعلمين وأساتذة المكننة وعمال النظافة في المدارس والثانوية، مع التعجيل بدفع مستحقات الدفعة الثانية للمتعاقدين ومستحقات المستعان بهم والمواد الاجرائية وصناديق المدارس".
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:28 | 2022-04-16
11:13 | 2022-04-16
10:41 | 2022-04-16
10:37 | 2022-04-16
10:32 | 2022-04-16
10:30 | 2022-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website