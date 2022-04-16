لبنان

رعد: نتوق لأن نكون خدماً لشعبنا

Lebanon 24
16-04-2022 | 06:50
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قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، إن "الناس في لبنان يحتاجون لمعونة النائب وغيره لتسهيل بعض الأمور والمسائل التي تتعقد في الإدارة، وتحتاج إلى دعم يستطيعه النائب ولا يستطيعه المواطن للأسف الشديد".
 
وأضاف: "نتوق لنكون خدما لدى شعبنا ونعتز بذلك، لأن خدمة شعبنا هي طريقنا الى الله. الناس تفهم مهمة النائب في تأدية الخدمات الشخصية فقط، لكن هذه ليست المهمة الفعلية للنائب الذي يجب أن يفكر كيف يساعد أهل منطقته وأبناء المدن والقرى التي يترشح فيها وما هي المشاريع والخدمات التي يحتاجها الناس الذين يمثلهم، بل مهمته أيضا أن يسعى للعمل على تشريع قوانين ليسد النقص، وليحث الحكومة ويرغمها في بعض الأحيان على تنفيذ مشاريع في منطقته تعود بالمصلحة العامة على كل أبناء المنطقة".
 
وخلال احتفال تأبيني في النبطية، شدد على أن "كتلة الوفاء للمقاومة تضم مجموعة من النواب، وكل نائب له وظيفة في لجنة نيابية متخصصة، ندرس الاقتراحات في كل اللجان معا، والنائب يعبر عن رأي الكتلة ويقدم اقتراحات لتطوير أوضاع مناطقنا وبلدنا، وخلال الفترة الماضية قدم الكتلة 90 اقتراح قانون الى المجلس النيابي، 60 منها وقعنا عليها مع زملاء لنا في كتل أخرى، و30 وقعنا عليها منفردين لأهمية المواضيع التي طرحناها، فالكتلة من أنشط وأدق وأكثر الكتل إمساكا بملفاتها ودرسا للمشاريع التي تبحثها في اللجان النيابية".
 
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