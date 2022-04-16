لبنان

20 شخصا حاولوا مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-04-2022 | 07:02
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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:


بتاريخ 16 /4 /2022 أوقفت قوة من الجيش أحد الزوارق في المياه الإقليمية اللبنانية عند نقطة العريضة وعلى متنه عشرون شخصاً من الجنسية السورية بينهم أطفال ونساء خلال عملية مغادرة غير شرعية عبر الشواطئ اللبنانية.
وأثناء توقيف الزورق قفز أربعة أشخاص منهم إلى البحر في محاولة للفرار لكن سرعان ما تمّ توقيفهم.
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