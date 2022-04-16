نادي قضاة لبنان: لإقرار قانون يمنح السلطة القضائية إستقلالها

صدر عن نادي قضاة لبنان البيان الآتي:



إن تأخّر صدور مرسوم تعيين رؤساء الغرف الشاغرة لدى محكمة التمييز تحت أي ذريعة كانت، يؤكّد مرة جديدة الضرورة الملحة لإقرار قانون يمنح السلطة القضائية إستقلالها الفعلي بدءاً بتحرير كل المراكز القضائية، من دون أي إستثناء، من وجوب صدور مرسوم لإختيارها.