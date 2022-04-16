لبنان

جريمة لا تصدق... قتل شقيقه بسلاح حربيّ

Lebanon 24
16-04-2022 | 08:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة المدعو "ح.م.أ"، وذلك بعد قيام شقيقه بإطلاق النار عليه من سلاح حربي  في محلة "تلة الذهب" في قضاء زغرتا، ما ادى الى اصابته بعدة طلقات نارية.
ونقل "ح.م.أ" بحاله حرجه الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة حيث فارق الحياة  متأثراً بإصابته البليغة.

وفرّ مطلق النار الى جهه مجهولة، فيما حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة.

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