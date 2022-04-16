لبنان

في صيدا... هذا ما حصل معهما أثناء ركوبهما الدراجة النارية

Lebanon 24
16-04-2022 | 08:28
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تعرضت دراجة نارية على متنها شخصين لحادث صدم قرب "تقاطع إيليا" في صيدا.
 
وأدى الحادث إلى إصابة أحد ركاب الدراجة (ملاذ. ز) بجراح  في قدمه.

وعملت عناصر من "فوج الإنقاذ الشعبي" على إسعافه ونقله إلى مستشفى "الهمشري" في صيدا.
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صيدا

دراجة نارية

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