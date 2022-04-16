جوزيف أبو فاضل: ع قبال قيامة لبنان من بين الأموات

#جوزيف_أبو_فاضل:المسيح قام،
ينعاد ع الجميع بالخير والصحة والأمن والأمان وراحة البال..عا قبال قيامة #لبنان من بين الأموات والحرامييه والنايمين والحاقدين والمعقدين والمجانين..
ويرجع #وطن_الأرز رائد في العيش الكريم وتطبيق القوانين وتأمين العدالة لكل اللبنانيين..
يلا يلا ألله ياخدن🙏 pic.twitter.com/i7uffabKWG
— Joseph Abu Fadel (@AbuAbufadel) April 16, 2022
#جوزيف_أبو_فاضل:المسيح قام،
ينعاد ع الجميع بالخير والصحة والأمن والأمان وراحة البال..عا قبال قيامة #لبنان من بين الأموات والحرامييه والنايمين والحاقدين والمعقدين والمجانين..
ويرجع #وطن_الأرز رائد في العيش الكريم وتطبيق القوانين وتأمين العدالة لكل اللبنانيين..
يلا يلا ألله ياخدن🙏 pic.twitter.com/i7uffabKWG