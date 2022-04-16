لبنان

جوزيف أبو فاضل: ع قبال قيامة لبنان من بين الأموات

Lebanon 24
16-04-2022 | 08:35
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غرّد الصحافي جوزيف ابو فاضل عبر حسابه الخاص على "تويتر":
 
"ينعاد ع الجميع بالخير والصحة والأمن والأمان وراحة البال..عا قبال قيامة لبنان من بين الأموات والحرامييه والنايمين والحاقدين والمعقدين والمجانين..
ويرجع #وطن_الأرز رائد في العيش الكريم وتطبيق القوانين وتأمين العدالة لكل اللبنانيين..
يلا يلا ألله ياخدن"
 
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