جوزيف أبو فاضل: ع قبال قيامة لبنان من بين الأموات

#جوزيف_أبو_فاضل:المسيح قام،

ينعاد ع الجميع بالخير والصحة والأمن والأمان وراحة البال..عا قبال قيامة #لبنان من بين الأموات والحرامييه والنايمين والحاقدين والمعقدين والمجانين..

ويرجع #وطن_الأرز رائد في العيش الكريم وتطبيق القوانين وتأمين العدالة لكل اللبنانيين..

يلا يلا ألله ياخدن🙏 pic.twitter.com/i7uffabKWG