وقفة تضامنية مع فلسطين في طرابلس

نظم "المؤتمر الشعبي اللبناني" وحزب "طليعة لبنان العربي الاشتراكي" وحركة "فتح"، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ساحة جمال عبدالناصر- التل، في حضور المسؤول في حزب "الطليعة" في الشمال رضوان ياسين، المسؤول في "المؤتمر" في طرابلس عبدالناصر المصري، أمين سر "فتح" في الشمال مصطفى ابو حرب، رئيس الندوة الشمالية فيصل درنيقة، رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد، رئيس لجنة الأسير يحيى سكاف جمال سكاف وفاعليات.وشدد المجتمعون على أن "المقاومة هي الفيصل والطريق، وفي زمن إسقاط الحواضر العربية والضعف والهوان، تبقى فلسطين مدرسة في التضحية وصون الكرامة العربية".ووجهوا التحية "للشعب الفلسطيني ومقاوميه والمرابطين في المسجد الأقصى الذين لا يدافعون فقط عن أرضهم بل عن كل أرض العرب"، داعين الفصائل الفلسطينية إلى "العمل من أجل استعادة الوحدة الوطنية وتلاقي الشعب في وحدته، لأن الوحدة والمقاومة هما الطريق الوحيد للتحرير واستعادة الحقوق".