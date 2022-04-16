المطران عون معايدًا بالفصح: كم نحن بحاجة لإعلان القيامة كحدث خلاصي أكيد

وجه راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، رسالة الى أبناء الأبرشية وبناتها كهنة ورهبانا وراهبات وعلمانيين، بعنوان "المسيح فصحنا قام من اجلنا"، وجاء فيها: "نحتفل هذه السنة بعيد الفصح في ظل أزمة خانقة ترخي بثقلها على كاهل الشعب اللبناني بمعظمه. فكم نحن بحاجة، أمام الظلمة التي تلفنا، والخوف الذي يطبق علينا، إلى إعلان القيامة كحدث خلاصيٍ أكيد، يعيد إلينا الفرح النابع من انتصار الحياة على الموت، ويعطينا رجاء جديدا بالمسيح الذي غلب الموت بقيامته".وتمنى "عيدا مباركا وفيضا من النعم لتمتلئ حياتكم من فرح المسيح وسلامه. وأصلي إلى القائم من بين الأموات كي يمنح شعبنا قوة قيامته وثمارها، فينتصر على أحزان هذه الأيام ومآسيها وصعوباتها، ويتقوى بالرجاء ليعمل بثقة وإيمان على بناء مستقبل أفضل لوطننا الحبيب لبنان، نبنيه معا بتضحياتنا وتضامننا على أسس المحبة والتسامح والأخوة".