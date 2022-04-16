مسيرات لمخيمات وتجمعات في صور دعما للأقصى

انطلقت مسيرات جماهيرية غاضبة بعد صلاة غروب اليوم في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي والقاسمية، يتقدمها قيادة حركة "فتح" في منطقة صور والشعب التنظيمية، وجابت شوارع المخيمات نصرة للاقصى ودعما للأهالي في القدس وجنين ونابلس وكل فلسطين، واستنكارا لاقتحام الاحتلال الصهيوني للمسجد الأقصى والتنكيل بالمصلين واعتقال المئات من أبناء الشعب الفلسطيني، بهدف كسر إرادتهم الوطنية في مواصلة كفاحهم لتحقيق حلمهم بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".