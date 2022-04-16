الدفاع المدني أخمد حريقا في حرج صنوبر بيت جيدة ـ الضنية

أخمد "عناصر الدفاع المدني في مركز سير ـ الضنية حريقا إندلع في حرج الصنوبر الكائن في محلة بيت جيدة ببلدة عاصون ـ الضنية، قضى على مساحة واسعة من أشجار الصنوبر البري الموجودة في الحرج.وقد تمكن عناصر الدفاع المدني من إطفاء الحريق ومنع تمدده أكثر داخل الحرج، كما حالوا دون اقترابه من الأراضي الزراعية والمناطق السكنية".